Rusland geeft EU schuld van crisis bij grens Polen en Belarus

woensdag 10 november 2021 , 12:52

MOSKOU (ANP/AFP) - Rusland geeft de Europese Unie de schuld van de migrantencrisis bij de grens tussen Polen en Belarus. Het Kremlin, de belangrijke bondgenoot van Belarus, noemt de beschuldiging van de Poolse premier Mateusz Morawiecki dat Rusland verantwoordelijk is "onacceptabel".

Volgens het Kremlin faalt de Europese Unie bij de handhaving van haar humanitaire waarden en wordt er geprobeerd Belarus te "wurgen" met plannen om de grens te sluiten. Een woordvoerder van de regering in Warschau heeft gezegd dat een volledige sluiting in een later stadium wordt overwogen.

Duizenden mensen uit onder meer Afghanistan, Irak en Syrië hebben sinds augustus al de oversteek gemaakt. In Belarus zijn nu vermoedelijk nog duizenden migranten die via Polen de EU proberen te bereiken. Aan de grens met Polen verblijven nu honderden migranten ondanks de lage temperaturen in een geïmproviseerd tentenkamp.

De Belarussische buitenlandminister Vladimir Makej zei woensdag tijdens een bezoek aan Moskou dat de crisis is "uitgelokt" door de Europese Unie en de EU-lidstaten die aan Belarus grenzen. Het regime in Minsk hoopt samen met de Russen "gezamenlijk te reageren tegen de onvriendelijke acties tegen het land".

De Russische president Vladimir Poetin vindt dat de EU over de kwestie direct contact moet hebben met Minsk. De Duitse bondskanselier Angela Merkel roept Poetin op zijn invloed te gebruiken om een einde te maken aan de "inhumane en onacceptabele" situatie waarin migranten door Belarus worden gezien als instrumenten. Dat heeft haar woordvoerder gezegd na een telefoongesprek tussen Poetin en Merkel.

De Belarussische leider Aleksandr Loekasjenko maakte eerder dit jaar bekend migranten niet langer tegen te houden, nadat de EU Belarus sancties had opgelegd vanwege het neerslaan van protesten tegen zijn regime. Volgens de Russische buitenlandminister Sergej Lavrov maakt het Westen zich schuldig aan een "anti-Belarussische campagne", afkomstig van de Verenigde Staten en Europese bondgenoten.

