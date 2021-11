Kabinet ondertekent toch verklaring tegen steun fossiele energie

dinsdag 9 november 2021 , 10:36

DEN HAAG (PDC) - Nederland stopt toch met steun voor fossiele energieprojecten in het buitenland. Voor het weekend zei het kabinet nog dat keuzes hierover aan een volgend kabinet zouden zijn. Op de COP26 heeft Tom de Bruijn, minister voor Buitenlandse Handel, echter toch een verklaring ondertekent waarin dat staat.

Het gaat om een regeling waarmee de Nederlandse overheid verzekeringen garandeert voor ondernemingen die in risicovol gebied zitten in het buitenland. Commerciële verzekeraars willen dit soort verzekeringen niet afsluiten, dus in plaats daarvan staat dan de overheid garant voor de verzekering. In de ondertekende verklaring staat dat deze vorm van steun niet meer gegeven wordt aan projecten waarbij fossiele energie wordt geproduceerd.

Afgelopen vrijdag kwam de verklaring aan de orde in de ministerraad, nadat linkse partijen en milieuorganisaties verontwaardigd hadden gereageerd op het besluit om niet te tekenen. Omdat de formatiegesprekken aansturen op een voortzetting van het huidige kabinet vinden critici dat er net zo goed nu een besluit genomen kan worden. Dat erkent het kabinet nu ook.

