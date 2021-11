PostNL merkt aanpassing btw voor spullen van buiten EU in cijfers

maandag 8 november 2021 , 7:55

DEN HAAG (ANP) - Post- en pakketbezorger PostNL merkt de aanpassing van de btw-regels voor kleine goederen van buiten de Europese Unie. Volgens topvrouw Herna Verhagen had dat een "sterkere tijdelijke negatieve impact" op de internationale volumes bij zowel post- als pakketbezorging dan voorzien, meldt ze in een toelichting op de cijfers over het derde kwartaal. Zowel internationale pakketten als internationale post werd minder vaak verstuurd.

Voor pakketjes die van buiten de EU komen, moet sinds 1 juli ook btw worden betaald. Daarmee werden pakjes van populaire webshops als AliExpress en Wish in één klap een stuk duurder. Tot 1 juli waren bestellingen van onder de 22 euro vrijgesteld van belastingen. Overigens speelde ook strengere wet- en regelgeving in China om nep-artikelen uit het systeem te krijgen PostNL parten. Beijing pakt onder meer de productie en verzending van deze goederen harder aan, wat ook negatief doorwerkte in de resultaten van het postbedrijf.

Tegenover de daling bij de internationale zendingen stond nog wel groei bij de bezorging van pakketten en post binnen Nederland. Het volume bij pakketten groeide in een langzamer tempo. Dat kwam vooral door de heropening van winkels en het feit dat er meer werd gereisd. Daarnaast kampte PostNL ook enigszins met de problemen in de leveringsketens wereldwijd. Bij de postbezorging was ook sprake van groei, geholpen door de coronapost die PostNL in Nederland bezorgt. Zonder dat effect zou sprake zijn van krimp.

Voor PostNL is de krimp van de postverzendingen niet nieuw. Het bedrijf probeert dit organisatorisch ook aan te pakken. Zo krijgen postbodes langere routes om brieven te bezorgen. Daar worden zij ook voor uitgerust, met bijvoorbeeld een elektrische bezorgscooter. Het aantal postbodes wordt ook steeds minder, maar dat betekent volgens Verhagen niet dat er afscheid wordt genomen van de postbezorgers. Zij kunnen veelal binnen PostNL aan het werk blijven op andere functies.

PostNL sloot het kwartaal af met een omzet van 729 miljoen euro. Dat was in het derde kwartaal van vorig jaar nog 742 miljoen euro. De brutowinst kwam uit op 23 miljoen euro tegen 36 miljoen euro een jaar eerder. Volgens PostNL drukten de EU-regels en aanpassingen in China de brutowinst met 8 miljoen euro. Circa 5 miljoen euro van de brutowinst is volgens PostNL coronagerelateerd en zal "niet-terugkerend" zijn.

Terug naar boven