Broekers noemt terugdringen migranten door Kroatië onacceptabel

vrijdag 5 november 2021 , 18:51

Bron: Flickr / jtstewart

DEN HAAG (ANP) - Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol, die verantwoordelijk is voor asielbeleid, vindt het geweld dat Kroatische agenten bij de grens met Bosnië gebruiken tegen migranten "onacceptabel". Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer in reactie op bevindingen van Lighthouse Reports over de zogenoemde "pushbacks". Asielzoekers werden geslagen en teruggedreven, zo was begin oktober te zien op beelden van het journalistieke platform.

Broekers vindt het belangrijk dat de Kroatische minister van Binnenlandse Zaken dit gedrag ook afkeurt en zich daarover ook duidelijk uitspreekt. De bewindsman heeft al bevestigd dat er agenten bij betrokken waren en heeft enkele verdachten op non-actief gesteld. Ook stelde hij een onderzoek in en heeft hij maatregelen aangekondigd. Broekers zal die afwachten. Ze wijst erop dat de Europese Commissie Kroatië ook voortdurend aanspreekt op deze ongewenste en onwettige praktijken.

Broekers heeft eind oktober haar zorgen over deze pushbacks ook geuit tijdens een gesprek met haar Kroatische ambtgenoot. Het "grensbeheer" aan de buitengrenzen van de Europese Unie moet te allen tijde binnen de Europese en internationale kaders plaatsvinden, aldus de bewindsvrouw.

