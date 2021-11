President Europees Hof: Rechtsstaatcrisis brengt voortbestaan EU in gevaar

vrijdag 5 november 2021 , 11:00

Bron: © European Union, 20??

DEN HAAG (PDC) - De rechtsstaatcrisis in Europa brengt het voorbestaan van de Europese Unie in gevaar, zo stelde Koen Lenaerts, president van het Europees Hof van Justitie donderdag bij het jaarcongres van de Internationale Federatie voor Europees recht (FIDE) in Den Haag.

Lenaerts uitte zijn bezorgdheid over het feit dat in enkele lidstaten 'de autoriteit van het Hof van Justitie ter discussie stellen, en het primaat van Europees recht'. Hij doelde hierbij impliciet op het escalerende conflict over de rechtsstaat tussen de Europese Commissie en het Poolse constitutionele hof, dat recentelijk stelde dat het Poolse recht soms zwaarder weegt dan het Europese recht.

Hij wees erop dat de rechtsorde in de EU is gebaseerd op de samenwerking tussen het Europees Hof en nationale gerechten. Maar die rechtsorde 'kan alleen functioneren als duidelijk is wie het laatste woord heeft in te duiden wat het recht zegt', aldus Lenaerts.

Ook vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans nam online deel aan het congres. Hij stelde in zijn toesprak dat wanneer er een compromis komt over wat het systeem nu ondersteunt, 'dan zal er uiteindelijk geen Europees recht meer over zijn'.

Bron: Het Financieele Dagblad

