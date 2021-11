Von der Leyen verdedigt vlucht met privéjet van 19 minuten

donderdag 4 november 2021 , 17:39

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP/AFP/DPA) - Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft afgelopen zomer een vlucht per privétoestel van Wenen naar Bratislava gemaakt van 19 minuten omdat er volgens haar woordvoerder "geen andere efficiënte optie" was. De Duitse ligt onder vuur omdat ze op de VN-klimaattop in Glasgow oproept de EU-ambities voor het sneller terugdringen van de CO2-uitstoot te volgen, maar binnen de EU zelf meermaals van chartervliegtuigen gebruik blijkt te maken.

De korte vlucht tussen de hoofdsteden van Oostenrijk en Slowakije, die nog geen 60 kilometer van elkaar liggen en ook door rails verbonden zijn, werd onthuld door de Britse Daily Telegraph. Von der Leyen bracht de afgelopen weken bezoeken aan zo'n twintig EU-lidstaten vanwege de goedkeuring door de commissie van hun coronaherstelplannen.

Volgens de woordvoerder vereist haar baan relaties te onderhouden met regeringsleiders en staatshoofden die "heel belangrijk zijn en meer vergen dan een simpel Zoom-contact."

De trip van Wenen naar Bratislava was onderdeel van een volgens de woordvoerder strak geplande tweedaagse trip naar vijf EU-landen. Na Bratislava vloog Von der Leyen door naar Letland voor een afspraak 's avonds in hoofdstad Riga. De commissie doet haar "uiterste best" om ervoor te zorgen dat de maatschappij waar de vliegtuigen worden gehuurd de CO2-uitstoot van Von der Leyens vluchten compenseert, zei hij.

