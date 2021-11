EMA: landen kunnen Covid-pil met spoed inzetten

donderdag 4 november 2021 , 15:39

AMSTERDAM (ANP) - Europese landen zouden de Covid-pil van MSD alvast kunnen gaan gebruiken voordat het hele goedkeuringsproces is afgerond. Dat heeft het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam donderdag laten weten. De organisatie zegt bereid te zijn om de landen daarbij te adviseren.

Het EMA kijkt mee met de proeven naar de pil, die donderdag in Groot-Brittannië is goedgekeurd. Dat meekijken heet een rolling review en is de laatste stap voordat MSD daadwerkelijk toelating aanvraagt. Het EMA kan niet aangeven wanneer dat eindoordeel er is.

De Covid-pil heet molnupiravir. Mensen die positief testen op het coronavirus kunnen die pil slikken om de corona-symptomen onder controle te houden en ernstige klachten te voorkomen. Dat moet het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen helpen terugdringen.

