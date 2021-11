Kabinet wil nog niet praten over de vernieuwing van het Europese kiesstelsel

woensdag 3 november 2021 , 13:58

DEN HAAG (PDC) -Het kabinet wil nog niet praten over een nieuwe opzet van de Europese verkiezingen, dit heeft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken aangegeven in een brief aan de Tweede Kamer. Hierin geeft zij aan dat er nog teveel discussie is over dit onderwerp. Zo wil de minister eerst de resultaten van de Conferentie over de Toekomst van Europa afwachten.

De brief van minister Ollongren is een reactie op een voorstel van het Europees Parlement om voortaan een deel van de meer dan 700 leden door alle burgers in de lidstaten te laten kiezen. In de praktijk houdt dit in dat Nederlanders niet meer alleen op een Nederlandse kandidaat, maar op alle kandidiaten kunnen stemmenn.

Door de jaren heen zijn er al diverse voorstellen gedaan voor het wijzigen van de opzet van de verkiezingen van het Europees Parlement. Zo kwam in 2018 vanuit het Europees Parlement een voorstel om bij de verkiezingen van het Europees Parlement een kiesdrempel van minimaal twee procent in te stellen. Het is destijds niet gelukt dit in te voeren voor de Europese Verkiezingen van 2019. De lidstaten hebben tot uiterlijk de verkiezingen in 2024 om het voorstel goed te keuren volgens hun grondwettelijke voorschriften.

Bron: Brusselse Nieuwe

