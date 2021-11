Autofabrikanten: groot tekort aan snelle oplaadpunten

woensdag 3 november 2021 , 12:03

BRUSSEL (ANP) - De toename van het elektrisch rijden in Europa wordt geremd door de gebrekkige laadcapaciteit. De Europese federatie van autofabrikanten ACEA waarschuwt voorafgaand aan de discussie over de alternatieve brandstoffeninfrastructuur (AFIR) die Brussel in juli voorstelde, dat er niet alleen een tekort is aan laadpalen in het algemeen. Ook is maar een op de negen laadpalen een snellader.

De ACEA slaat naar eigen zeggen alarm over de situatie. Als onderdeel van het Europese klimaatpakket Fit for 55 worden ook nieuwe CO2-doelstellingen opgelegd aan de autosector. Maar om mensen zover te krijgen om elektrisch te gaan rijden, moet volgens ACEA alle "rompslomp" rond het opladen worden weggenomen. "Mensen moeten voldoende opladers in hun directe omgeving zien, en deze oplaadpunten moeten snel en gemakkelijk te gebruiken zijn, zonder dat mensen in lange rijen moeten wachten", aldus ACEA-directeur-generaal Eric-Mark Huitema.

Van de ongeveer 225.000 openbare oplaadpunten die momenteel in de EU beschikbaar zijn, zijn er slechts 25.000 geschikt voor snelladen. De overige oplaadpunten omvatten veel gewone stopcontacten met een lage capaciteit. Het opladen van een auto bij deze oplaadpunten kan tot wel een nacht in beslag nemen.

"Opladen moet net zo handig en eenvoudig zijn als tanken nu is", aldus Huitema. Hij noemt het AFIR-voorstel bij lange na niet ambitieus genoeg. Bovendien is het voorstel niet afgestemd op de beoogde nieuwe CO2-doelstellingen voor auto's. Europa zou zijn ambities wat betreft laadinfrastructuur volgens ACEA aanzienlijk moeten aanscherpen zodat in alle EU-lidstaten voldoende snelladers staan.

