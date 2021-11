Gasleveringen via Nord Stream 2 mogelijk pas over paar maanden

woensdag 3 november 2021 , 11:24

BERLIJN (ANP) - Het kan zeker nog maanden duren voordat er gas stroomt door de omstreden pijpleiding Nord Stream 2 tussen Rusland en Duitsland. Daarmee zal het project komende winter naar verwachting niet kunnen bijdragen aan het verlichten van de energiekrapte in Europa, schrijft financieel persbureau Bloomberg.

De aanleg van de leiding is voltooid maar wacht nog op certificering van nationale autoriteiten. Ook Brussel moet nog akkoord gaan. Het project leidt tot bezorgdheid over de controle van het Kremlin over energieleveringen aan Europa. Volgens de Russische president Vladimir Poetin kan de gaslevering via Nord Stream 2 beginnen op "de dag na" de officiële ondertekening.

Als regelgevers de maximale tijd gebruiken om de goedkeuring te regelen, stroomt het eerste gas pas op zijn vroegst in mei door de pijpleiding. De vraag is of regelgevers bereid zijn het proces te versnellen als de Europese energieproblemen verergeren. Rusland wordt ervan beschuldigd de huidige problemen op de energiemarkt te gebruiken om druk te zetten op de autoriteiten die goedkeuring moeten verlenen.

De vraag naar gas in Europa is groot. Dat komt onder meer door economisch herstel. Ook staan de Europese gasvoorraden op het laagste niveau sinds lange tijd. Daardoor zijn de prijzen voor gas en stroom de afgelopen tijd fors gestegen. De druk op Rusland om meer gas te leveren is daardoor toegenomen.

De Duitse regering is altijd voorstander geweest van de pijpleiding. Wel is er nu oppositie van De Groenen die mogelijk deel gaan uitmaken van de nieuwe regering. Volgens die partij gebruikt Moskou de leiding als chantagemiddel. Ook de Verenigde Staten en Oekraïne zijn tegenstander van de pijpleiding.

De Duitse Bundesnetzagentur heeft tot 8 januari de tijd om een ontwerpbesluit te nemen over certificering. Goedkeuring lijkt een uitgemaakte zaak nadat het ministerie van Economische Zaken in Berlijn vorige maand een rapport uitbracht waarin staat dat Nord Stream 2 geen risico vormt voor de energievoorziening van Duitsland en de EU.

Het ontwerpbesluit zal vervolgens worden overhandigd aan de Europese Commissie voor beoordeling. Dan zal onder andere de vraag moeten worden beantwoord of de pijpleiding voldoet aan de EU-regels die bepalen dat het gastransport gescheiden is van productie en verkoop. Brussel heeft maximaal vier maanden de tijd om een conclusie te trekken. Pas na akkoord van Brussel mag de Duitse toezichthouder certificering verlenen.

