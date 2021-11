Werkloosheid eurozone neemt verder af

woensdag 3 november 2021 , 11:23

LUXEMBURG (ANP) - De werkloosheid in de eurozone is in september licht gedaald tot 7,4 procent, meldt het Europees statistiekbureau Eurostat. De daling van de werkloosheid, die al maanden aanhoudt, gaat hand in hand met het economische herstel uit de coronacrisis. Bekend is dat er door het stevige herstel uit de crisis meer vraag is naar mensen. Ook in Nederland is de arbeidsmarkt krap. Zo is in Nederland een recordaantal mensen aan het werk meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek eerder.

In augustus zat nog 7,5 procent van de beroepsbevolking in de eurolanden zonder baan. In september 2020, toen veel meer ondernemers last hadden van coronabeperkingen, ging het om een werkloosheidscijfer van 8,6 procent. In één jaar tijd nam het aantal werklozen af met meer dan 2 miljoen af.

Bij jongeren is de werkloosheid veel hoger, maar hier is gemiddeld gezien sprake van een sterkere afname. Van de hele beroepsbevolking onder de 25 jaar in de eurozone was 16 procent werkloos in september. Ook blijft de werkloosheid bij vrouwen hoger dan bij mannen.

Terug naar boven