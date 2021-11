Tweede Kamer wil gevolgen Fit for 55-klimaatpakket beter in kaart brengen

dinsdag 2 november 2021 , 16:26

Bron: © Tweede Kamer

DEN HAAG (PDC) - De Tweede Kamer roept het kabinet op de gevolgen van het Fit for 55-klimaatpakket beter in kaart te brengen. In moties van de leden Erkens/Bontenbal en Erkens/Grinwis werd onder meer gevraagd financiële gevolgen en uitvoerbaarheid van de maatregelen beter te onderzoeken. In totaal werd er over 25 moties gestemd.

De moties werden ingediend bij het debat over het Fit for 55-pakket op 27 oktober. Dat pakket werd op 14 juli gepresenteerd door Eurocommissaris Frans Timmermans als uitwerking van de Europese Green Deal. Hierin stonden maatregelen zoals het uitfaseren van benzineauto's en het uitbreiden van emissiehandel naar nieuwe sectoren.

Naast onderzoek wil de Kamer ook dat de regering binnen de EU gaat proberen de uitfasering van verbrandingsmotoren te versnellen, en wil zij een kritische houding bij voorstellen die impact hebben op de bouw. De regering heeft hiervoor de tijd: de maatregelen in het pakket moeten eerst nog door de Europese lidstaten en het Europees Parlement behandeld worden.

Bron: Tweede Kamer

Terug naar boven