Honderd landen sluiten zich aan bij 'methaanpact' EU en VS

GLASGOW (ANP/RTR) - Bijna honderd landen hebben zich aangesloten bij het initiatief van de Verenigde Staten en de Europese Unie om de wereldwijde uitstoot van het broeikasgas methaan terug te dringen. De Amerikaanse president Joe Biden maakte dat bekend op de klimaattop in Glasgow. Biden werd tijdens de sessie weggeleid door de secret service, die hem door een menigte mensen begeleidde. Hij vliegt dinsdag weer terug naar Washington.

De deelnemende landen beloven de methaanuitstoot met 30 procent te verminderen in 2030 ten opzichte van tien jaar eerder. Sinds EU-klimaatcommissaris Frans Timmermans en de Amerikaanse klimaatgezant John Kerry het initiatief vorige maand lanceerden, hadden zich al tientallen landen aangemeld, waaronder Japan, Canada, Nigeria, Pakistan, Mexico en Indonesië. Australië, dat veel fossiele brandstoffen produceert, liet vorige week weten zich niet bij het akkoord aan te sluiten. Volgens Kerry willen meer dan honderd landen meedoen.

Methaan is na CO2 de belangrijkste veroorzaker van klimaatverandering. Het is de bedoeling dat door het zogenoemde Global Methane Pledge-initiatief de opwarming van de aarde in 2050 minstens 0,2 graden lager is dan voorzien. Methaan wordt vooral uitgestoten door vee, afvalverwerkers en de olie- en gasindustrie. Het houdt, net als CO2 en bijvoorbeeld lachgas, in de atmosfeer warmte vast.

De VS hebben plannen bekendgemaakt om de methaanuitstoot in de olie- en gassector fors te verminderen door bedrijven te verplichten lekken snel te vinden en dichten. "Een van de belangrijkste dingen die we kunnen doen tijdens dit beslissende decennium om de 1,5 graad binnen bereik te houden is het zo snel mogelijk reduceren van onze methaanemissies", zei Biden.

