Rutte hamert in Glasgow op uitvoering klimaatplannen

maandag 1 november 2021 , 13:29

Bron: The Council of the European Union

GLASGOW (ANP) - Voor demissionair premier Mark Rutte is de klimaattop in Glasgow een succes "als we over een paar jaar zeggen: dit was de top waar de actie begon". Met die boodschap arriveerde hij maandagochtend op de zogeheten COP26. "Ik hoop en verwacht dat we afspraken kunnen maken om de plannen om te zetten in realiteit."

Rutte toonde zich "gematigd optimistisch" over de kans van slagen. "Ik denk dat we een eind kunnen komen", zei hij voordat hij aan zijn officiële programma begon. Tijdens de conferentie heeft hij diverse gesprekken met andere leiders op de agenda staan. Hij zal spreken met de Australische premier Scott Morrison, die vorige week na grote druk aankondigde dat zijn regering in 2050 klimaatneutraal wil worden. Dat betekent dat het land vanaf dan niet meer mag bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen, die bijdraagt aan de opwarming van de aarde. De Europese Unie heeft hetzelfde doel voor 2050.

Het tussentijdse doel, voor 2030, is voor Nederland nog niet in zicht. In de klimaatwet staat het streven om de uitstoot tegen die tijd met 49 procent te hebben verlaagd ten opzichte van 1990. Het EU-doel ligt nog iets hoger, op 55 procent. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zijn de huidige plannen echter nog maar goed voor 38 tot 48 procent reductie.

Rutte wees er maandag op dat het kabinet in de begroting voor volgend jaar zo'n 7 miljard euro extra uittrekt voor klimaatbeleid. "En ik verwacht dat we in de formatie heel grote besluiten gaan nemen om de doelstellingen voor 2030 en 2050 te halen. Dat staat niet ter discussie." Het klimaatbeleid kost veel geld, maar "dat geld is er ook", aldus de premier.

Naast het verminderen van de uitstoot wil Rutte het belang van 'klimaatadaptatie' benadrukken. Met die term wordt bedoeld dat mensen zich aanpassen aan een warmer klimaat en bijvoorbeeld de hogere zeespiegel die het gevolg is van de opwarming. "Wij zijn daar als Nederland heel goed in."

Het was volgens Rutte "nog mooier geweest" als ook leiders als de Chinese president Xi Jinping en de Russische president Vladimir Poetin in Glasgow aanwezig waren. Die landen doen wel mee aan de top, nuanceerde Rutte, maar dus niet op het hoogste politieke niveau. "Het belangrijkste is dat ze bezig zijn de problemen aan te pakken", besloot hij.

Over een ander belangrijk onderwerp op de top, het afbouwen van subsidies op fossiele brandstoffen, zei Rutte: "Je wilt de komende jaren proberen helemaal de transitie te maken van fossiele brandstoffen naar duurzaamheid." Over concrete Nederlandse maatregelen op dit punt wilde hij echter "niet vooruitlopen op de kabinetsformatie".

