Regeringsleiders bespreken in Glasgow aanpak klimaatverandering

maandag 1 november 2021 , 3:30

GLASGOW (ANP) - Regeringsleiders komen maandag en dinsdag bijeen in Glasgow om op de VN-klimaattop te praten over oplossingen voor de klimaatcrisis. Ook demissionair premier Mark Rutte is aanwezig, net als andere Europese leiders, onder wie de Franse president Emmanuel Macron, de Italiaanse premier Mario Draghi en vertrekkend bondskanselier van Duitsland Angela Merkel. Nederland trekt in de onderhandelingen samen op met de andere EU-landen.

Rutte toonde zich vooraf optimistisch. Hij wil andere leiders op de zogeheten COP26 wijzen op "het belang dat we dit wereldwijd met elkaar oppakken". Kort samengevat zei hij "actie, actie, actie" te willen zien.

Deze klimaattop wordt gezien als de belangrijkste sinds Parijs in 2015. Daar spraken wereldleiders af dat ze alles in het werk zullen stellen om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden en bij voorkeur tot 1,5 graad ten opzichte van pre-industriële tijden. De wereldwijde uitstoot van de broeikasgassen ging daarna verder omhoog. In coronajaar 2020 ging minder CO2 de lucht in, doordat de wereldeconomie fors werd afgeremd, maar dit jaar is de uitstoot weer toegenomen.

Uit diverse rapporten, onder meer van het wetenschappelijke klimaatpanel IPCC en VN-milieubureau UNEP, bleek afgelopen tijd dat de actie waar Rutte het over had ook echt nodig is om de opwarming binnen de perken te houden. Het verder beperken van de uitstoot staat dan ook hoog op de agenda. Nederland voldoet overigens ook nog niet aan zijn eigen doelen, bleek vorige week uit een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Andere belangrijke punten zijn het afronden van het zogenoemde Paris Rulebook, waarin de afspraken uit het akkoord van Parijs vertaald worden in concrete regels, en de klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden. Van de beloofde 100 miljard dollar per jaar ontbreekt nog altijd zo'n 20 miljard.

Ook de Amerikaanse president Joe Biden wordt verwacht. Anders dan zijn voorganger Donald Trump ziet hij de aanpak van klimaatverandering als een van zijn speerpunten. Een probleem voor Biden is dat hij door tegenstand in zijn eigen partij de meerderheid mist om al zijn klimaatplannen te kunnen doorzetten.

Verder zijn onder meer de Indiase premier Narendra Modi en zijn Australische ambtgenoot Scott Morrison present. De Russische president Vladimir Poetin en de Braziliaanse president Jaïr Bolsonaro laten verstek gaan. Ook de Chinese president Xi Jinping wordt niet verwacht. Hij reist al lange tijd niet vanwege het coronavirus.

Rutte is alleen maandag in Glasgow. In de avond heeft hij een diner met jongerenvertegenwoordigers. Later tijdens de top schuiven minister Tom de Bruijn (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), staatssecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Klimaat en Energie) en staatssecretaris Steven van Weyenberg (Infrastructuur en Waterstaat) aan. De Bruijn wordt op 8 en 9 november verwacht, Yeşilgöz-Zegerius op 9 en 10 november en Van Weyenberg op 10 november.

