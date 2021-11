Oplossing visserijruzie nog ver na overleg Macron en Johnson

zondag 31 oktober 2021 , 19:42

ROME (ANP/RTR/AFP) - De Franse president Emmanuel Macron en de Britse premier Boris Johnson zijn niet dichter bij een oplossing gekomen van het visserijconflict tussen beide landen. Beide regeringsleiders zeiden zondag na afloop van de G20-top in Rome dat het initiatief bij de ander ligt.

Johnson en Macron spraken elkaar persoonlijk in de marge van de top. Na afloop zei een Franse regeringswoordvoerder dat ze hadden afgesproken het conflict te willen de-escaleren en de spanningen niet verder te laten oplopen. Ze zouden de komende dagen "praktische en operationele maatregelen" nemen.

Premier Johnson zei echter later tijdens een persconferentie dat het Britse standpunt "aangaande vis" onveranderd is en dat er geen overeenstemming is bereikt. Zijn woordvoerder liet weten dat de Fransen het initiatief moeten nemen. "Het is aan de Fransen om te besluiten of ze de dreigementen die ze de afgelopen dagen hebben geuit achter zich laten", zei hij. "Natuurlijk zouden wij het verwelkomen als zij hun dreigementen willen verzachten."

Macron zei tijdens zijn eigen persconferentie juist dat "de bal nu bij de Britten ligt". Als het Verenigd Koninkrijk geen water bij de wijn doet, "moeten de maatregelen voor 2 november van kracht worden". Die houden in dat Britse vissers hun lading niet langer in Franse havens mogen lossen. Ook dreigen de Fransen met extra controles op alle invoer uit het Verenigd Koninkrijk.

De Britten schermen met controles op alle Europese vissersschepen. De Europese Commissie probeert ondertussen een oplossing te vinden.

Macron voegde eraan toe dat hij op maandag een "positief antwoord" van de Britten hoopt te krijgen.

Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk beschuldigen elkaar ervan de afspraken die zijn gemaakt rond de brexit te schenden. Volgens Frankrijk verstrekken de Britten te weinig vergunningen aan Franse vissers om in Britse wateren te mogen vissen.

