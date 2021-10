G20 eens over aanpak klimaatopwarming, weinig harde doelen

zondag 31 oktober 2021 , 17:16

Bron: flickr/ Eric Wüstenhagen

ROME (ANP/AFP/BLOOMBERG/RTR) - De leiders van de G20-landen zijn het erover eens dat alles gedaan moet worden om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graad Celsius. De algemene conclusie is echter dat ze tijdens hun tweedaagse top in Rome onvoldoende concrete toezeggingen hebben gedaan om dat doel te bereiken. "Het binnen bereik houden van de 1,5 graad zal betekenisvolle en effectieve actie en toewijding van alle landen vergen", staat in de slotverklaring .

VN-topman António Guterres sprak zijn teleurstelling uit over het resultaat, maar heeft zijn hoop nog niet verloren. Premier Mario Draghi van gastland Italië zei trots te zijn op de uitkomst, maar tekende aan dat "we ons moeten realiseren dat dit pas het begin is". Het resultaat is niet alleen "bla, bla, bla", zei hij in een verwijzing naar de woorden van klimaatactiviste Greta Thunberg.

Organisaties van klimaatactivisten vinden de verklaring onvoldoende wegens het ontbreken van concrete doelen. Zo wordt niet specifiek verwezen naar 2050 als jaar waarin de menselijke CO2-uitstoot moet zijn teruggebracht tot nul. Ook is geen streefdatum genoemd voor het beëindigen van de opwekking van elektriciteit uit steenkool. Greenpeace sprak van een zwakke slotverklaring waarin ambitie en visie ontbreken.

De tekst gaat wel iets verder dan die van de klimaatconferentie van 2015 in Parijs. De landen spraken toen af de ​​stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde aan het einde van de eeuw te beperken tot ruim onder de 2 graden, het liefst tot hooguit 1,5 graad. Zondag is in Glasgow de klimaatconferentie COP26 begonnen. Velen hopen dat de klimaatdoelen daar worden aangescherpt.

De G20 bestaat uit negentien belangrijke industriële landen, waaronder China, Rusland en de VS, en de Europese Unie. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitstoot van naar schatting 80 procent van alle broeikasgassen ter wereld.

Terug naar boven