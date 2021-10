Nog geen concrete klimaatdoelen bereikt op G20-top

zondag 31 oktober 2021 , 1:41

ROME (ANP/DPA/RTR) - De leiders van de G20-landen, die in Rome bijeenzijn, hebben naar verluidt moeite om een akkoord te bereiken over nieuwe, concrete klimaatdoelstellingen. De wereldleiders hadden gehoopt dat ze ambitieuze doelen konden afspreken in aanloop naar de klimaattop in Glasgow die zondag begint.

Maar in het laatste concept van de slotverklaring, dat door het Duitse persbureau DPA is ingezien, staan geen doelen en toezeggingen die ze oorspronkelijk hadden gepland. In een eerdere versie werd nog gesproken over onmiddellijk ingrijpen, maar dat is vervangen door een passage over zinvolle maatregelen om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graden Celsius, zoals is afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015.

De G20-landen willen daarnaast af van subsidies voor fossiele brandstoffen, maar een deadline ontbreekt in de laatste concept-slotverklaring. Terwijl eerder nog 2025 is genoemd als streefjaar. Ook het streven om tegen 2050 CO2-neutraal te zijn, is nu afgezwakt naar halverwege deze eeuw.

De definitieve slotverklaring van de G20 wordt zondag verwacht. De G20 bestaat uit de negentien rijkste landen ter wereld en de Europese Unie. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitstoot van naar schatting 80 procent van alle broeikasgassen ter wereld.

