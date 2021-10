Canadese premier Trudeau pleit voor vrijhandelsverdrag CETA

vrijdag 29 oktober 2021 , 10:41

DEN HAAG (ANP) - De Canadese premier Justin Trudeau heeft in een gezamenlijke bijeenkomst van de Eerste en Tweede Kamer gepleit voor het CETA-verdrag, de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada. Nederland heeft het verdrag nog niet geratificeerd.

Het grootste deel van het verdrag is al van kracht en Trudeau wees erop dat het een positief effect heeft gehad op de handel tussen Nederland en Canada. "Samenwerking loont", benadrukte de liberale minister-president. Door het vrijhandelsverdrag worden bijna alle importheffingen afgeschaft.

De Tweede Kamer ging vorig jaar nipt akkoord met het verdrag, maar in de Eerste Kamer is een meerderheid nog niet in zicht. Er is onder meer de vrees dat door CETA de Europese standaarden op het gebied van arbeidsvoorwaarden, dierwelzijn en voedselveiligheid worden afgezwakt.

Samenwerking tussen gelijkgestemde landen is van groot belang, zei Trudeau. "Als een land als Nederland, dat bekend staat als een van de grote handelsnaties van de afgelopen eeuwen, geen vrijhandelsakkoord met Canada kan sluiten, met welk land kan Nederland dan nog wel een vrijhandelsverdrag sluiten", vroeg hij zich af.

Trudeau is in Nederland voorafgaand aan de top van de G20 in de Italiaanse hoofdstad Rome dit weekeinde en de Klimaattop volgende week in het Schotse Glasgow. Trudeau heeft vrijdag ook nog een ontmoeting met premier Mark Rutte en bezoekt de Canadese Oorlogsbegraafplaats in Bergen op Zoom.

