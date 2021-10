Brussel: geen coronamiljarden voor Polen als tuchtcollege blijft

donderdag 28 oktober 2021 , 15:25

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - Als Polen zijn nieuwe tuchtsysteem voor rechters niet laat vallen, kan het land de tientallen miljarden euro's uit het coronaherstelfonds van de Europese Unie vergeten. Dat is een harde voorwaarde, maakt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie duidelijk.

Polen maakt aanspraak op 36 miljard euro uit het fonds, maar de commissie heeft de aanvraag nog altijd niet goedgekeurd. Dat heeft alles te maken met hoe Polen omgaat met de rechterlijke macht, liet zij al eerder doorschemeren. Polen voerde nieuwe toezichtregels in voor rechters, die nu kunnen worden geschorst, overgeplaatst of op andere manieren gestraft door een tuchtcollege dat aan de leiband van de regering zou lopen. Von der Leyen noemt het terugdraaien van het nieuwe regime nu stellig een vereiste.

"We willen een duidelijke toezegging dat Polen de tuchtkamer ontmantelt, het tuchtstelsel opdoekt of hervormt en begint met het herbenoemen van de rechters" die zijn weggestuurd, stelt de commissievoorzitter. Ze spreekt van een "conditio sine qua non", een voorwaarde zonder welke iets niet mogelijk is.

Nederland en andere EU-landen spraken op de EU-top van vorige week ook al uit dat Polen geen geld uit het herstelfonds mag krijgen als het niet zwicht. Polen klaagt over chantage.

