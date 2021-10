ECB houdt vast aan monetair beleid, maar ziet coronasteun aflopen

donderdag 28 oktober 2021 , 16:22

FRANKFURT (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) heeft geen wijzigingen aangebracht in zijn monetaire beleid. De rente blijft onveranderd, aldus de ECB na afloop van haar beleidsvergadering. Ook bij de stimuleringsprogramma's van de ECB tegen de coronacrisis zijn er geen veranderingen. Wel gaf de ECB-president aan dat ze verwacht dat het corona-opkoopprogramma dat tot en met maart volgend jaar loopt, niet zal worden verlengd.

Economen hadden al verwacht dat de ECB pas op de plaats zou maken en de steunmaatregelen niet versneld zou gaan afbouwen, ondanks de hoge inflatie in de eurozone. Lagarde en haar collega's zien die inflatie ook wel, maar blijven overtuigd dat de geldontwaarding in de loop van volgend jaar afneemt. Zo zijn er tijdelijke effecten, zoals recente btw-wijzigingen in Duitsland, die over een paar maanden uit het inflatiecijfer verdwijnen. Ook de prijsopdrijvende effecten door het onevenwichtige herstel verdwijnen, stelt Lagarde. "Op een zeker moment zijn al die chips die we nu nodig hebben gemaakt en zijn ook alle materialen en machines weer beschikbaar en dan dalen de prijzen weer." Ook voor de energieprijzen verwacht Lagarde dat die zich stabiliseren of weer wat zakken omdat die door veel tijdelijke gebeurtenissen zijn opgestuwd.

De ECB blijft daarom overtuigd dat de inflatie op de langere termijn niet boven het door de bank gestelde doel van 2 procent uitkomt. Daarom is er nog geen aanleiding om het monetair beleid verder aan te passen. "Deze periode met hogere inflatie duurt wat langer dan we eerder verwachten", beseft Lagarde. "Maar op de middellange termijn zien we nog altijd een inflatie van onder de 2 procent."

Verder ziet de ECB veel seinen op groen staan voor de economie, ondanks dat er mogelijk tijdelijke problemen zijn. Zo zet de groei door. De industrie heeft nu wel wat last van tekorten, maar die kunnen vermoedelijk volgend jaar weer worden ingelopen, gaf Lagarde aan. Ook de arbeidsmarkt staat er steeds beter voor. "Die is nu krapper waardoor de lonen omhoog zullen gaan en ook de bestedingen", verwacht de ECB-president die wel aangaf dat het aantal werkenden en het aantal gewerkte uren nog altijd onder het niveau van voor de coronacrisis lag.

In december heeft de ECB de laatste beleidsvergadering van dit jaar. Dan komen ook nieuwe economische verwachtingen naar buiten van de centrale bank.

