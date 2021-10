ECB handhaaft monetair beleid

donderdag 28 oktober 2021 , 15:13

gewijzigd

Bron: wikimedia/DXR

FRANKFURT (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) heeft geen wijzigingen aangebracht in zijn monetaire beleid. De rente blijft onveranderd, aldus de ECB na afloop van haar beleidsvergadering.

Ook bij de stimuleringsprogramma's van de ECB tegen de coronacrisis zijn er geen veranderingen. Economen hadden al verwacht dat de ECB pas op de plaats zou maken en de steunmaatregelen niet versneld zou gaan afbouwen, ondanks de hoge inflatie in de eurozone. ECB-president Christine Lagarde komt later met een toelichting op het beleidsbesluit.

Lagarde heeft tot dusver gezegd dat de hoge inflatie waarschijnlijk van tijdelijke aard is nu de economie sterk herstelt van de coronacrisis. Ook de hoge energieprijzen in Europa jagen de inflatie aan. De meeste economen verwachten dat die hoge inflatie in de loop van volgend jaar weer gaat afzwakken.

Mogelijk neemt de ECB bij de volgende vergadering in december een besluit over de snellere afbouw van de steunmaatregelen. Dan komen ook nieuwe economische verwachtingen naar buiten van de ECB.

