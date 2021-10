EU-coronabewijs ook geldig in Verenigd Koninkrijk

donderdag 28 oktober 2021 , 13:22

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - Ook het Verenigd Koninkrijk erkent voortaan het Europese coronacertificaat. Nederlanders en andere EU-burgers met zo'n pas kunnen daardoor eenvoudiger naar het voormalige EU-land reizen. De EU accepteert op haar beurt het Britse coronabewijs.

Behalve het Verenigd Koninkrijk sluit ook Armenië zich aan. Dat brengt het aantal landen waar het certificaat, dat werkt met een QR-code, gebruikt kan worden op 45. "De komende weken en maanden zullen er meer volgen", zegt verantwoordelijk Eurocommissaris Didier Reynders.

Met het certificaat kan de drager aantonen dat de kans klein is dat hij het coronavirus bij zich draagt, dankzij een volledige inenting of een eerder doorgemaakte besmetting of omdat hij of zij onlangs negatief is getest. De Europese Commissie hoopt het in zoveel mogelijk landen erkend te krijgen om het reizen weer op gang te helpen.

De wederzijdse erkenning gaat vrijdag in.

