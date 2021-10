Iran: nog komende maand overleg over atoomakkoord hervatten

woensdag 27 oktober 2021 , 18:21

BRUSSEL (ANP) - Iran wil vóór eind november de pogingen hervatten om de afspraken over het Iraanse atoomprogramma weer op gang te krijgen. De onderhandelingen over het zieltogende atoomakkoord liggen al maanden stil, maar daar komt volgens de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken verandering in.

Het atoomakkoord dat Iran en zes grote mogendheden in 2015 sloten, legde Irans nucleaire programma aan banden in ruil voor het verlichten van sancties die het land waren opgelegd. Onder president Trump zegden de Verenigde Staten de overeenkomst op, waarop Iran zijn atoomprogramma weer aanzwengelde. Sinds het aantreden van Trumps opvolger Biden probeert vooral de Europese Unie het akkoord te redden. Dat werd er niet eenvoudiger op toen haviken in juni de verkiezingen in Iran wonnen.

De andere deelnemers aan de overeenkomst, Rusland, China, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk, hebben nog niet beaamd dat ze weer met Iran om de tafel gaan. "De precieze datum zal in de loop van volgende week bekend worden gemaakt", twittert onderminister Ali Bagheri. Hij is ook hoofdonderhandelaar van Iran.

Van rechtstreekse onderhandelingen tussen Iran en de VS was het ook afgelopen voorjaar nog niet gekomen. Ze spraken om beurten met de andere deelnemers.

