Onvrede bij parlementariërs vanwege verplichte coronapas in Europees Parlement

woensdag 27 oktober 2021 , 17:25

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement is vanaf volgende week ook voor Europarlementariërs alleen nog toegankelijk met een coronapas. Dat roept verontwaardiging en verzet op.

Het Europees Parlement werkt inmiddels zo'n anderhalf jaar lang helemaal of deels vanuit huis. De laatste maanden komen weer meer Europarlementariërs, medewerkers, journalisten en bezoekers naar de vergaderzalen in Brussel en Straatsburg. Maar de nieuwe golf coronabesmettingen in de EU dreigt daar weer verandering in te brengen.

Wie het Europees Parlement betreedt moet nu al een mondkapje dragen en zijn lichaamstemperatuur laten opnemen. Voorzitter David Sassoli heeft besloten in het vervolg ook te vragen om een coronapas, waarmee de drager kan aantonen dat hij of zij ingeënt is tegen het virus, beschermd is door een eerdere besmetting of negatief getest is. De nieuwe regel gaat woensdag in en geldt voorlopig tot eind januari.

SGP'er Bert-Jan Ruissen vindt het besluit "dieptriest" en "een volstrekt verkeerd voorbeeld". Het Europees Parlement behoort als "huis van de democratie toegankelijk te blijven voor een ieder. Dit is een nieuwe stap in de richting van vaccinatiedwang." Rob Roos van JA21 spreekt van "een gitzwarte dag voor de democratie".

Ruissen en enkele medestanders hebben Sassoli een protestbrief geschreven in de hoop dat hij zich bedenkt.

