Greenpeace wil verbod korte vluchten in EU en meer treinvervoer

woensdag 27 oktober 2021 , 10:36

Bron: © PDC

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - Greenpeace wil dat er een verbod komt op vluchten op de korte afstand in de Europese Unie als daar een treinrit van minder dan zes uur als alternatief voor is. Volgens de milieuorganisatie is er voor meer dan een derde van de 150 drukste korteafstandsvluchten in de EU een treinreis onder die tijd als alternatief. Het gaat onder andere om vluchten tussen Parijs en Amsterdam, Madrid en Barcelona en München en Berlijn.

De oproep komt in aanloop naar de belangrijke klimaattop die binnenkort begint in het Schotse Glasgow. Volgens onderzoek van Greenpeace zijn treinen ook voor veel korte vluchten naar Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland een goed alternatief met reistijden van minder dan zes uur.

Door over te stappen op treinen kunnen volgens de milieubeweging grote hoeveelheden uitstoot door vliegtuigen worden voorkomen. Greenpeace wil ook dat meer wordt geïnvesteerd in het spoor, met bijvoorbeeld meer nachttreinen. Ook moet het spoor beter betaalbaar worden. De organisatie stelt dat uit onderzoek blijkt dat 62 procent van de Europeanen een verbod op korte vluchten steunt.

"De EU moet stoppen met de klimaatcrisis in te vliegen en met serieuze plannen komen om de spoorwegen te revitaliseren. In plaats van terug te keren naar het niet-duurzame luchtverkeersvolume uit het verleden moeten we focussen op minder vervuilende en meer klimaatvriendelijke oplossingen", aldus Greenpeace in het rapport.

Terug naar boven