Tweede Kamer debatteert over 'Fit for 55'

woensdag 27 oktober 2021 , 10:32

DEN HAAG (PDC) - De Tweede Kamer debatteert vandaag vanaf 15:00 over het klimaat plan van de EU, Fit for 55.

Fit for 55 is het plan van de EU om in 2030 minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. De Europese Commissie heeft meerdere voorstellen om dit te halen. Zo wil de Commissie het duurder maken om broeikasgassen uit te stoten en doelen stellen om uitstoot te verminderen. Ook wil de Commissie financiële middelen vrijmaken om verdere reductie van uitstoot te bevorderen.

Onlangs sprak de Tweede Kamer ook met Eurocommissaris Frans Timmermans over Fit for 55. Het debat zal vandaag gevoerd worden met demissionair minister Stef Blok (VVD) en staatssecretaris Dilan Yesilgöz-Zegerius (VVD).

Bron: Tweede Kamer

