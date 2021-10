Europarlementariër Eickhout verwacht geen wonderen op klimaattop

dinsdag 26 oktober 2021 , 11:44

BRUSSEL (ANP) - De kans dat de VN-klimaattop COP26 in Glasgow net zo'n succes wordt als die in Parijs van 2015 is "bijna nul", zegt Europarlementariër Bas Eickhout. "Op zijn best wordt het halfvol, halfleeg", verwacht hij. Toch kan op deelonderwerpen wel degelijk iets worden bereikt, denkt de GroenLinks-politicus, die zelf in de tweede week van de top afreist naar de Schotse stad. Hij zit in de delegatie van het Europees Parlement.

Het Europees Parlement hoopt onder meer dat het afschaffen van subsidies op fossiele brandstoffen tijdens de top dichterbij komt. Volgens Eickhout (GroenLinks) moet Europa hier zelf ook nog veel meer aan doen. Door allerlei bestaande subsidies op aardgas voorlopig in stand te houden heeft de EU hierover "een ongelooflijk zwak verhaal", vindt hij. Ook in het algemeen moet wat Eickhout betreft nog veel gebeuren om geldstromen zo te verleggen dat de klimaatdoelen dichterbij komen.

Een ander belangrijk punt voor de Europarlementariërs is dat ontwikkelingslanden jaarlijks 100 miljard euro aan financiering moeten krijgen voor hun klimaatbeleid. Dat is in Parijs al afgesproken, maar nog altijd ontbreekt zo'n 20 procent van het toegezegde bedrag. In aanloop naar de top, die zondag officieel begint, zegt Eickhout zich hier zorgen over te maken. De gesprekken dreigen volgens hem te verzanden "in een discussie van arm versus rijk".

Diverse rapporten hebben al duidelijk gemaakt dat landen nog lang niet genoeg doen om de opwarming van de aarde binnen de 1,5 graad te houden. Gezien de te lage beloftes begint dat een "bijna onmogelijke opdracht" te worden, zegt Eickhout. Wel ziet hij dat landen druk op elkaar uitoefenen om hun ambities te verhogen. "Dat systeem werkt, maar de grote vraag is of het snel genoeg werkt."

Grote uitstoters als China en India moeten hun ambities nog bijwerken. China heeft wel aangekondigd dat de piek voor 2030 moet zijn bereikt, maar concrete cijfers ontbreken. Dat president Xi Jinping waarschijnlijk niet naar de top gaat,noemt Eickhout "geen goed signaal", maar dat heeft meer met corona te maken dan met het klimaat, vermoedt hij. De Europarlementariër wijst erop dat de Chinese leider al een tijd geen buitenlandse bezoeken heeft afgelegd. "Hij reist zelfs niet in eigen land."

Hoewel Eickhout niet optimistisch is over Glasgow, merkt hij op dat het er vlak voor Parijs "ook niet goed uitzag". Toch raakten wereldleiders het daar eens over het doel om de opwarming van de aarde onder de 2 graden te houden en bij voorkeur onder de 1,5 graad.

