Hofvijver oktober 2021: Energiecrisis? Even Brussel bellen!

maandag 25 oktober 2021 , 13:00

DEN HAAG (PDC) - Ontwikkelingen in de Europese politiek volgen elkaar de afgelopen maanden in rap tempo op. De oktobereditie van De Hofvijver, de maandelijkse uitgave van het Montesquieu Instituut, besteedt dan ook veel aandacht aan de Europese Unie om deze onderwerpen goed te doorgronden. Zo analyseert Michiel Luining het steeds hoger oplopend conflict tussen Polen en de EU, en schetst daarbij enkele mogelijke scenario's voor de toekomst.

Daarnaast trekt Hanco Jürgens de formatieprocessen in Duitsland en Nederland in vergelijkend perspectief. Dr. Ceciel Nieuwenhout beschrijft hoe Europese lidstaten in tijden van crisis, in dit geval betreffende de gasprijzen en algehele energievoorziening, meer op Brussel's leiderschap vertrouwen. Onze correspondent Douwe Roest verschaft ons van een duiding van de Tsjechische verkiezingen in een interview met hoogleraar Lenka Rovná en universitair docent Martin Mejstřík.

Dit en meer in de nieuwste editie van de Hofvijver.

