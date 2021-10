Europese Commissie omarmt kernenergie en ook nog even gas

vrijdag 22 oktober 2021 , 18:49

BRUSSEL (ANP) - Europa heeft een "stabiele energiebron" nodig en kernenergie is dat volgens de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. Ook kan de EU nog niet helemaal zonder gas tijdens de omschakeling naar duurzame en hernieuwbare energie in de plaats van fossiele brandstoffen, zei ze na afloop van een EU-top in Brussel.

De 27 EU-leiders spraken over de sterk gestegen elektriciteitsprijzen waar huishoudens en bedrijven wereldwijd onder gebukt gaan. De prijzencrisis geeft aan dat de EU te afhankelijk is van de import van energie uit andere landen, benadrukte de Franse president Emmanuel Macron, die groot voorstander is van de bouw van meer kerncentrales in Europa. Von der Leyen betoogde dat kerncentrales "van eigen bodem" zijn.

Kerncentrales stoten bovendien geen CO2 uit, maar tot nu toe heeft de commissie nucleaire energie niet op de lijst van erkende groene energiebronnen gezet, zoals Frankrijk en ook Nederland willen. Investeerders en beleggers wachten met smart op een beslissing daarover, die al na de zomer zou komen. De EU-landen hebben afgesproken in 2050 klimaatneutraal te zijn.

