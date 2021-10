De Europese Raad in tijden van crisis: een nieuw boek van Jan Werts

maandag 25 oktober 2021 , 9:30. Met dank overgenomen van Montesquieu Instituut (MI) , gepubliceerd op, 9:30.

‘Europa lost niet alle problemen op, maar wel alle dringende problemen.’ Met die woorden blikte Jan Werts, correspondent van het Montesquieu Instituut in Brussel, in 2020 terug op de Europese Raad in het coronajaar. Al sinds 1975 volgt Werts de Europese Raad op de voet en in die hoedanigheid heeft hij alle crises sindsdien langs zien komen op het Brusselse toneel. De coronacrisis was de laatste.

Hoe de Europese Raad crises te lijf gaat is het thema van Jan Werts zijn nieuwe boek The European Council in the Era of Crisis dat deze week in Londen verschijnt. Als Brussels correspondent analyseert Werts in dit boek maar liefst tien crises sinds de verwerping van de Grondwet voor Europa in 2005. Het boek gaat uitvoerig in op de interne keuken van de tegenwoordig bijna maandelijkse EU-Top van 27 nationale regeringsleiders. Een apart hoofdstuk gaat over de (soms gespannen) relatie met de Commissie, het Parlement, de Raad van Ministers en het Hof in Luxemburg.

Herman van Rompuy, voormalig voorzitter van de Europese Raad, nam het voorwoord voor zijn rekening. Hij stelt over het werk van Werts: ‘I found myself reliving the time of my mandate as president of the European Council … Jan Werts’ story of the European Council is the story of the Union itself.’

Qua methode koos Werts ervoor een groot aantal EU-insiders te interviewen. Werts beschrijft hoe de regeringsleiders, hun adviseurs en vertegenwoordigers streden tegen crises die van tijd tot tijd ook voor een crisis van de Europese Unie zelf zorgden. In zijn opdrachtbeschrijving draagt Werts zijn boek op aan het Montesquieu Instituut, waarvoor hij al vele jaren de Europese Raad volgt.

The European Council in the Era of Crisis van Jan Werts is vanaf nu verkrijgbaar.

Voor een indruk van het boek, kunt u via deze link de omslag raadplegen.

Jan Werts is sinds 1976 journalist en publicist in Brussel, waar hij eerder onder meer werkte als correspondent van de Haagsche Courant. Verder was hij zes jaar als journalist werkzaam in Washington. Hij promoveerde in 1991 aan de Vrije Universiteit Brussel in het Europees en internationaal recht op een dissertatie over de Europese Raad. In 2008 verscheen hiervan een herziene versie. Schrijft analyses over Europese Toppen, gebundeld in het document Hoe Europa al tien jaar lang crises bevecht - 100 plus analyses van Jan Werts.

