Pandora Papers: Europees Parlement wil snelle aanpak belastingfraude

DEN HAAG (PDC) - Het Europees Parlement heeft opgeroepen tot grondig onderzoek naar de misstanden die in de Pandora Papers gepubliceerd zijn en heeft met een grote meerderheid een resolutie aangenomen die oproept tot snelle actie om belastingfraude en witwassen tegen te gaan en te voorkomen.

De Europarlementariërs zijn verontwaardigd dat Europese toppolitici betrokken bleken te zijn bij zaken als belastingontwijking. In de Pandora Papers worden onder meer de Nederlandse demissionair minister Wopke Hoekstra van Financiën, de Tsjechische premier Andrej Babiš en de Cypriotische president Nicos Anastasiades genoemd.

EU-landen zullen grondig onderzoek moeten doen naar ieder wangedrag dat in de Pandora Papers wordt genoemd. Zo moeten alle genoemde personen afkomstig uit EU-lidstaten worden doorgelicht. De Europese Commissie werd opgeroepen hier een voortrekkersrol in te gaan spelen om de onthullingen in te zien en vervolgens te bestuderen of nieuwe EU-wetgeving nodig is.

Ook vindt het Europees Parlement de zwarte lijst van belastingparadijzen onvolledig en niet voldoende effectief. Zo staan de Britse Maagdeneilanden er niet op, terwijl twee derde van de vennootschappen in de Pandora Papers daar gevestigd is. Het Parlement wil daarom dat de criteria om op de zwarte lijst te komen worden uitgebreid en de kenmerken voor belastingparadijzen worden aangepast.

De Nederlandse Europarlementariër Paul Tang (PvdA) is voorzitter van de parlementscommissie die gaat over de bestrijding van witwassen en belastingfraude. ‘De woede in het Europees Parlement is groot, en dat is duidelijk te zien in de resolutie,’ zegt hij. ‘We veroordelen EU-leiders zoals Babiš en Hoekstra, en roepen politici op om hun financiële link met belastingparadijzen te publiceren, zoals Europarlementariërs dat ook doen.’

