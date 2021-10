EU-leiders vragen onderzoek naar functioneren energiemarkt

vrijdag 22 oktober 2021 , 2:13

BRUSSEL (ANP) - De EU-leiders willen een onderzoek naar het functioneren van de Europese gas- en elektriciteitsmarkt en het Europese systeem voor de handel in uitstootrechten (ETS). De Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) zal bij het onderzoek naar het ETS worden ingeschakeld om uit te zoeken of er sprake is van marktspeculatie door beleggers, hebben de 27 leiders in Brussel afgesproken.

Op de top werd lang gediscussieerd over de recent sterk gestegen energieprijzen, die ook Nederlandse huishoudens treffen. Onlangs stelde de Europese Commissie een serie maatregelen voor die lidstaten kunnen nemen om de pijn te verzachten. Ze kunnen bijvoorbeeld de btw op energie tijdelijk verlagen of burgers en bedrijven financieel steunen om de energienota te kunnen betalen, zoals Nederland doet.

Volgens de commissie is de prijsstijging echter een wereldwijd en tijdelijk fenomeen dat door marktwerking vanzelf tot rust komt. Ze wil dan ook niet in de Europese energiemarkt ingrijpen, evenmin als Nederland. Maar om tegemoet te komen aan landen zoals Spanje die dat lang niet genoeg vinden zal de commissie kijken of er maatregelen op de middellange en lange termijn kunnen worden genomen.

Er is dinsdag een extra vergadering van de EU-energieministers ingelast om meteen met de plannen aan de slag te gaan. Tijdens een top in december spreken de leiders opnieuw over de ontwikkelingen op de energiemarkt.

