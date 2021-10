Navalni dankbaar voor mensenrechtenprijs Europees Parlement

donderdag 21 oktober 2021 , 18:18

MOSKOU (ANP/AFP) - De Russische oppositieleider Aleksej Navalni is het Europees Parlement dankbaar dat het hem de Sacharovprijs voor vrijheid van denken heeft toegekend. Hij is "vereerd" met de mensenrechtenprijs, die volgens de gevangen politicus ook "grote verantwoordelijkheid" met zich meebrengt. Het team van Navalni heeft zijn reactie op Twitter gezet. "Ik ben het Europees Parlement heel dankbaar voor het waarderen van ons werk."

De 45-jarige Navalni zit sinds begin dit jaar in een Russisch strafkamp, nadat hij in Duitsland was hersteld van een vergiftigingspoging waar volgens hem de Russische president Poetin opdracht voor had gegeven. Het parlement kende de Kremlin-criticaster de Sacharovprijs toe voor de "immense moed" waarmee hij strijdt tegen de corruptie van het Poetin-regime en "omdat hij misstanden blootlegt en miljoenen Russen op de been krijgt".

De Russische regering is niet onder de indruk. "We respecteren dit orgaan, maar niemand kan ons dwingen om dit soort beslissingen te respecteren."

Terug naar boven