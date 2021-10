Opgesloten Navalni wint mensenrechtenprijs EU-parlement

woensdag 20 oktober 2021 , 17:25

STRAATSBURG (ANP) - De gevangen Russische oppositieleider Aleksej Navalni krijgt dit jaar de mensenrechtenprijs van het Europees Parlement. Navalni zit, sinds hij ternauwernood een vergiftigingspoging overleefde, in een Russisch strafkamp. Rusland moet hem onmiddellijk vrijlaten, herhaalt het parlement nog maar eens.

Navalni krijgt de Sacharovprijs 'voor vrijheid van denken' voor de "immense moed" waarmee hij onvermoeibaar strijdt tegen de corruptie van het regime van president Vladimir Poetin, zegt parlementsvoorzitter David Sassoli. "Dat heeft hem zijn vrijheid gekost en bijna zijn leven."

Een aanslag met een zenuwgas uit het arsenaal van de Russische diensten werd Navalni, die was uitgegroeid tot Poetins spraakmakendste rivaal, vorig jaar haast fataal. Hij herstelde in een Duits ziekenhuis, maar werd bij terugkeer in Rusland prompt veroordeeld tot drieënhalf jaar strafkolonie. Voor het parlement is het duidelijk waarom hij dat te verduren krijgt: "omdat hij misstanden blootlegt en miljoenen Russen op de been krijgt". De EU legde Rusland eerder strafmaatregelen op voor de veroordeling en opsluiting van de Kremlincriticus.

De winnaar van de Sacharovprijs krijgt 50.000 euro. De onderscheiding wordt op 15 december uitgereikt. Maar Navalni moet nog ruim twee jaar van zijn straf uitzitten en zal die niet zelf in ontvangst kunnen nemen.

De mensenrechtenprijs is vernoemd naar Sovjetdissident en Nobelprijswinnaar Andrej Sacharov en wordt sinds 1988 toegekend. Vorig jaar ging de prijs naar de vrouwelijke leiders van de oppositie in Belarus.

Behalve Navalni was dit jaar ook een groep Afghaanse voorvechtsters van vrouwen- en burgerrechten voorgedragen voor de prijs. Het parlement prijst ook hen om hun moed en strijdlust, terwijl zij onder de eerste slachtoffers zijn van het nieuwe Talibanbewind. Ook een opgesloten Boliviaanse oud-president was genomineerd.

