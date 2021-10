Duitse minister: compromis onmogelijk in rechtsstaatruzie Polen

dinsdag 19 oktober 2021 , 11:26

Bron: European Commission

LUXEMBURG (ANP) - De Europese Unie kan in het conflict met Polen over de rechtsstaat geen concessies doen of een middenweg vinden. "We moeten erover praten, maar ik zie geen ruimte voor compromissen", zegt de Duitse minister van Europese Zaken.

De scheidende Duitse bondskanselier Angela Merkel riep vorige week nog op vooral met Polen in gesprek te blijven, wat haar onder andere in het Europees Parlement op felle kritiek kwam te staan. "Aan het eind van zo'n gesprek moeten we duidelijk uitspreken wat we hebben onderschreven toen we ons aansloten bij de EU", zegt Merkels minister Michael Roth. "Er is geen ruimte om daarop af te dingen."

Roth is van de sociaaldemocratische SPD, die als de regeringsvorming in Duitsland slaagt met Olaf Scholz de opvolger voor Merkel zal leveren.

Polen stelt dat Europese regels soms moeten wijken voor Pools recht. Dat heeft de EU in rep en roer gebracht, omdat het land daarmee morrelt aan een pijler van de rechtsorde, waarschuwt onder meer de Europese Commissie.

