Poolse premier verdedigt zich in rechtsstaatruzie én valt aan

dinsdag 19 oktober 2021 , 3:36

STRAATSBURG (ANP) - Het slagveld van het hoogopgelopen conflict tussen Polen en Brussel over het gezag van Europese regels verplaatst zich naar Straatsburg. De Poolse premier Mateusz Morawiecki verdedigt zich dinsdag hoogstpersoonlijk in het Europees Parlement en koos aan de vooravond daarvan vast de aanval.

Polen en de Europese instellingen touwtrekken al langer over de rechtsstaat in Polen. Die staat onder druk doordat de regering in Warschau zijn greep op rechters probeert te verstevigen, stelt de Europese Commissie en beaamt ook het Europees Hof van Justitie. Dat Polen vervolgens betwist dat sommige Europese regels überhaupt boven Poolse regels gaan, slaat alles, vindt de commissie. Als zij dat over haar kant zou laten gaan zou de Europese Unie volgens haar uiteenvallen.

Dat vindt het overgrote deel van het Europees Parlement ook. En dat spreekt het geregeld ook op felle toon uit. Morawiecki trotseert dat en spreekt het parlement in Straatsburg dinsdagochtend toe. In een open brief aan zijn collega-regeringsleiders loste hij maandag vast een schot voor de boeg. Niet hij, maar zijn tegenstanders zetten de toekomst van de EU op het spel, stelt hij. Op macht beluste, ongekozen bureaucraten zouden zich te veel bemoeien met de aangelegenheden van de EU-landen zelf.

