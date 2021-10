EU heeft nog geen zicht op hervatting atoomoverleg met Iran

maandag 18 oktober 2021 , 19:47

Bron: The Council of the European Union

LUXEMBURG (ANP) - Iran heeft toch nog niet toegezegd de onderhandelingen over het atoomakkoord te hervatten. Het is Iran geraden dat wel gauw te doen, zegt de Europese Unie, die bemiddelt om de geschonden overeenkomst te herstellen.

Iraanse media maakten afgelopen weekend melding van een mogelijk voorbereidend overleg in Brussel. Maar daar is nog geen sprake van, zegt EU-buitenlandchef Josep Borrell. En zeker niet donderdag al, zoals werd bericht.

Het wordt wel hoog tijd dat Iran weer aanschuift, waarschuwt Borrell. "We hebben de Iraniërs duidelijk gemaakt dat de klok niet in hun voordeel tikt. Het is beter om snel weer aan de onderhandelingstafel terug te keren."

Het akkoord uit 2015, waarin Iran beloofde zijn nucleaire programma af te bouwen in ruil voor het opheffen van westerse sancties, stelt weinig meer voor sinds de Verenigde Staten het feitelijk opzegden en Iran het programma prompt weer oppakte. Het overleg in Wenen dat de deal nieuw leven zou moeten inblazen ligt alweer maanden stil. In de tussentijd is een nieuwe, radicalere regering aangetreden in Teheran.

