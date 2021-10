Rusland lijkt niet van plan meer aardgas aan Europa te leveren

maandag 18 oktober 2021 , 14:14

MOSKOU (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Rusland lijkt niet van plan meer aardgas naar Europa te sturen. Dat valt op te maken uit veilingen van gascontracten. Eerder had de Russische president Vladimir Poetin nog gezegd dat zijn land klaarstond om meer gas te leveren.

Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom, de grootste leverancier van aardgas aan Europa, zou uitgaande van de veilingresultaten komende maand niet meer gas willen sturen via belangrijke gasroutes die door Oekraïne lopen. Het zou alleen beperkte voorraden naar Polen willen sturen.

Op de internationale gasmarkt werd deze stap maandag direct gevoeld. De prijzen van termijncontracten voor Nederlands aardgas stegen halverwege de dag met 13 procent, nadat ze vorige week juist weer wat waren gedaald.

Door het aantrekken van economieën na de coronacrisis en lage gasvoorraden zijn de energieprijzen in Europa de afgelopen tijd tot flinke hoogte gestegen. Verschillende bedrijven hebben hierdoor al hun productie moeten terugschroeven. De Nederlandse overheid kondigde eind vorige week maatregelen aan om huishoudens te compenseren voor de dreigende hogere energierekening.

Duitsland voorziet vooralsnog geen tekort aan aardgas, zei een woordvoerster van het Duitse ministerie van Economische Zaken. De gasvoorraden zijn daar momenteel voor ongeveer 70 procent gevuld. Dat is iets minder dan vorige week. Volgens de zegsvrouw is de daling een logisch gevolg van de eerste kou die inzet.

Andere energieprijzen daalden juist in Duitsland, zoals die van windenergie. Deze kwam uit op het laagste niveau sinds juli door een voorspelling van harde wind eind deze week, wat gunstig is voor windmolens. Net als veel andere Europese landen had Duitsland er afgelopen tijd juist last van dat het lang niet hard genoeg waaide. In september werd 8 procent minder windenergie geproduceerd dan in dezelfde periode vorig jaar en de productie voor oktober is vooralsnog ook minder.

Terug naar boven