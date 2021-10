The Guardian: sponsors klimaattop COP26 klagen over mismanagement

maandag 18 oktober 2021 , 8:36

Bron: European Commission

GLASGOW (ANP) - Grote bedrijven die klimaattop COP26 sponsoren hebben hun beklag gedaan over het gebrek aan organisatie. Ondernemingen die miljoenen steken in de top vinden dat sprake is van "mismanagement", schrijft de Britse krant The Guardian.

De bedrijven maken hun onvrede duidelijk in een brief aan de organisatoren van COP26. Die is opgesteld door zender Sky en ondertekend door topmanagers van andere sponsoren. Het zou gaan om grote bedrijven als Microsoft, farmaceut GSK en bank NatWest. Unilever steunt de top ook, maar zegt volgens de krant de brief niet te hebben ondertekend.

Er wordt onder meer geklaagd dat "onervaren ambtenaren" zijn belast met de organisatie van de klimaattop, die over ongeveer twee weken begint. Dat zou leiden tot vertraging in de besluitvorming en slechte communicatie.

Een ingewijde, die werkt voor een van de sponsoren, zegt in The Guardian dat het gebrek aan informatie de grootste bron van frustratie is. Het zou nog onduidelijk zijn hoe de organisatie van het evenement er precies gaat uitzien en wat voor rol de sponsoren krijgen.

De top zou eigenlijk in 2020 plaatsvinden, maar is vanwege de coronapandemie uitgesteld. "Ze hebben vanwege Covid een extra jaar gehad om voorbereidingen te treffen, maar het lijkt er niet op dat die tijd is gebruikt om veel vooruitgang te boeken", zegt de bron. "Alles voelt alsof het op het laatste moment wordt geregeld."

De financiële steun van bedrijven moet zorgen dat de kosten voor de top niet allemaal gedragen worden door belastingbetalers. Toch kost de organisatie de Britse overheid veel geld. Alleen voor de inzet van politieagenten moet naar verwachting al zo'n 250 miljoen pond (296 miljoen euro) worden uitgetrokken.

Rond de top worden dagelijks zo'n 10.000 agenten ingezet om te waken over de openbare orde. Het gaat om een van de grootste operaties uit de geschiedenis van de Britse politie. Die inzet zou nodig zijn omdat rekening wordt gehouden met de komst van zo'n 150.000 betogers, onder wie ook activisten uit Nederland.

Niet alleen bedrijven morren over de organisatie van de top. The Guardian schreef onlangs ook dat deelnemers hebben aangegeven dat de kosten veel hoger liggen dan bij klimaattop COP25, die in 2019 in Madrid werd gehouden.

Dat kan volgens critici vooral problematisch zijn voor ontwikkelingslanden met een beperkt budget. Het zou volgens sommige betrokkenen tot 30 procent duurder zijn om een paviljoen te huren, waar ze eigen klimaatevenementen kunnen organiseren. De Britse organisatoren van de top zouden de hogere kosten wijten aan de brexit en de coronapandemie.

