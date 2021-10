Russische vicepremier waarschuwt voor meer energiecrises in EU

zaterdag 16 oktober 2021 , 14:44

MOSKOU (ANP/DPA/RTR) - Rusland waarschuwt dat Europa vaker te maken kan krijgen met energiecrises door een tekort aan aardgas. "Ik sluit niet uit dat zo'n situatie terugkeert", zei vicepremier Aleksandr Novak op de Russische staatstelevisie. Hij riep de Europese Unie op de dialoog met Rusland aan te gaan voor een oplossing voor de sterk opgelopen gasprijzen.

Novak herhaalde ook de boodschap van de Russische president Vladimir Poetin dat Rusland klaar staat om Europa meer gas te leveren. Maar verzoeken om meer gas te leveren zijn volgens hem nog niet binnengekomen uit Europa. Volgens Novak komen Europese opslagfaciliteiten voor gas ongeveer 25 miljard kuub gas tekort. "Daar moet iets aan worden gedaan", aldus Novak.

Mede door het economisch herstel, relatief lage gasreserves en de koude wintermaanden zijn de gasprijzen in Europa sterk gestegen. In een jaar tijd zijn de Europese gasprijzen ruim zes keer over de kop gegaan.

De Russische vicepremier, die verantwoordelijk is voor energiezaken, benadrukte dat zijn eigen land deze winter een recordhoeveelheid gas nodig heeft. De gasreserves moeten voor de winter nog worden aangevuld en door het economisch herstel van de coronacrisis maakt de Russische industrie een inhaalslag.

Rusland is de belangrijkste leverancier van aardgas voor Europa. Critici beschuldigen het land ervan extra gasleveringen moedwillig te vertragen om politieke druk uit te oefenen op de Europese politiek. Zo wacht de gaspijpleiding Nord Stream 2 tussen Rusland en Duitsland nog altijd op definitieve goedkeuring door Duitse autoriteiten. De Europese Commissie onderzoekt op aandringen van EU-lidstaten en Europarlementariërs of deze aantijgingen kloppen.

