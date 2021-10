Baas noodfonds ESM bepleit hogere schuldengrens voor EU-lidstaten

zaterdag 16 oktober 2021 , 13:41

Bron: European Commission

BERLIJN (ANP) - Ook na de coronacrisis zouden lidstaten van de Europese Unie meer moeten kunnen lenen dan begrotingsregels uit het Stabiliteitspact toestaan. Daarvoor pleit Klaus Regling, de hoogste baas van het permanente noodfonds voor eurolanden, in een interview met weekblad Der Spiegel. Officieel mogen lidstaten hun schulden niet laten oplopen tot meer dan 60 procent van de omvang van de economie, maar volgens Regling is de bovengrens door de lage rentes achterhaald.

"Politici moeten beseffen dat een land te veel kan lenen, maar ook te weinig", aldus Regling in Der Spiegel. De Duitser staat sinds de oprichting van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) in 2012 aan het hoofd van het fonds dat als vangnet dient voor eurolanden in financiële problemen.

De begrotingsregels voor EU-lidstaten, waar Regling in de jaren tachtig zelf over onderhandelde, zijn wegens de coronapandemie opgeschort. Maar ook als ze weer gaan gelden, zou het ESM-hoofd graag zien dat er meer ruimte voor staatsschulden komt. "Rentes zijn veel lager dan dertig jaar geleden, dus de schulden zouden omhoog kunnen zonder dat ze overheidsbegrotingen extra belasten." Hij rekent voor dat Italië in de jaren negentig nog 12 procent van het bruto binnenlands product kwijt was aan rentes, terwijl dat nu nog maar 3 procent is.

Als landen ineens veel minder gaan lenen, zou dat volgens Regling ook nadelige gevolgen hebben voor spaarders. Lage rentes zijn niet alleen het gevolg van ingrepen van centrale banken, maar ook van een overaanbod van spaargeld in de vergrijzende westerse wereld. Zouden Europese landen minder schulden aangaan, dan daalt de vraag naar spaargeld verder en zakken ook de rentes op spaarrekeningen.

