Nederland nu officieel enige EU-land zonder plan voor budget uit coronaherstelfonds

vrijdag 15 oktober 2021 , 14:40

Bron: The Council

BRUSSEL (ANP) - Alle EU-landen hebben om een aandeel gevraagd uit het miljardenfonds van de Europese Unie om de economie uit de coronacrisis te helpen. Alleen Nederland is zover nog niet. Vrijdag ontving de Europese Commissie ook het herstelplan van Bulgarije, de een-na-laatste lidstaat in de rij. Net als Nederland zat het Balkanland de afgelopen maanden met een demissionaire regering.

Nederland zou aanspraak kunnen maken op ongeveer 6 miljard euro. Maar het demissionaire kabinet wil de opstelling van het herstelplan overlaten aan een nieuwe regering en er komt pas sinds kort wat schot in de kabinetsformatie. Erg dringend is het niet, omdat Nederland op eigen kracht al rap opkrabbelt en desgewenst ook heel goedkoop kan lenen. Ambtenaren zetten in afwachting van een nieuw kabinet al wel wat voorstellen in de grondverf.

De commissie houdt de aanvragen annex herstelplannen tegen het licht en heeft er inmiddels 22 goedgekeurd van de 26 die zij heeft ontvangen. Als het dagelijks bestuur van de EU tevreden is moeten ook de ministers van Financiën van de EU-landen nog instemmen.

Het herstelfonds omvat bijna 700 miljard euro aan subsidies en leningen. In ruil voor hun deel moeten de landen elk hervormingen doorvoeren om hun economie te versterken. Ruim een derde van het geld moet ten goede komen aan de overgang naar een duurzamer en klimaatvriendelijker economie en 20 procent aan digitalisering.

