Brussel hekelt Jodenhaat in complottheorie Sloveense premier

vrijdag 15 oktober 2021 , 13:25

Bron: © European Union, 2017

BRUSSEL (ANP) - Voor Jodenhaat is in de Europese Unie geen plaats, waarschuwt de Europese Commissie na de aanvallen van de Sloveense premier op vooral Nederlandse Europarlementariërs. Premier Janez Janša schilderde in een tweet onder anderen D66'er Sophie in 't Veld af als marionet van de rijke Joodse filantroop George Soros, een geliefd mikpunt van antisemieten.

Janša kreeg donderdag al de wind van voren van premier Mark Rutte om de "totaal ongepaste en smakeloze" tweet. Ook de voorzitter van het Europees Parlement en die van de raad van regeringsleiders van de EU kwamen in het geweer. Maar zij noemden niet de walm van antisemitisme die vaak rond de samenzweringstheorieën over Soros hangt.

Janša en geestverwanten als de Hongaarse premier Viktor Orbán zien Soros als de grote aanjager van een linkse samenzwering. Die zou Europa onder meer willen overspoelen met migranten en willen knechten onder Brussels gezag.

"Antisemitisme is niet alleen een gevaar voor Joden maar ook voor een open en diverse samenleving", waarschuwt de Europese Commissie. En "sociale media moeten een plaats zijn voor constructief en respectvol debat. Niet voor persoonlijke aanvallen op privé- of publieke personen zoals bij deze tweet het geval was."

Terug naar boven