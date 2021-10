Britse brexitminister vrijdag naar Brussel, al is 'kloof flink'

donderdag 14 oktober 2021 , 21:12

BRUSSEL/LONDEN (ANP) - De Britse brexitminister David Frost gaat vrijdag naar Brussel om te proberen "de flinke kloof" die er nog is tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over de handel met Noord-Ierland te overbruggen. Beide partijen deden de afgelopen dagen voorstellen om uit het hoogopgelopen meningsverschil te geraken.

De Europese Commissie heeft echt haar best gedaan om de obstakels aan te pakken waarop Britse goederen met bestemming Noord-Ierland sinds de brexit stuiten, erkent de Britse regering. "We bestuderen de voorstellen van Eurocommissaris Maros Šefčovič positief en constructief."

"Niettemin is het duidelijk dat er nog een aanzienlijke kloof is tussen onze twee standpunten", zegt een woordvoerder van de regering in Londen. Alle voorstellen die nu op tafel liggen "vereisen de komende dagen intensieve bespreking". Frost en Šefčovič beginnen daar vrijdag mee.

Šefčovič bood woensdag aan dat Noord-Ierland de controles op Britse goederen fors zou kunnen versoepelen. Die controles zijn afgesproken om de Europese markt te beschermen nu het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uitmaakt van de EU. Dat zou ook kunnen met grenscontroles tussen Noord-Ierland, dat bij het VK hoort, en EU-land Ierland. Maar dat is een groot taboe omdat zo'n harde grens de zwaarbevochten vrede tussen Brits-gezinde protestanten en pro-Ierse katholieken op het spel zou kunnen zetten.

Maar Londen noemt de afspraken over Noord-Ierland onwerkbaar en dreigt ze op te zeggen. De EU maakt zich op om in dat geval hard terug te slaan, klinkt het in Brussel.

