Rutte en Kamer: geen geld uit Europees herstelfonds naar Polen

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (PDC) - Demissionair premier Mark Rutte (VVD) wil tijdens de EU-top van volgende week de Europese Commissie oproepen de Poolse herstelplannen niet goed te keuren. Hierdoor zou Polen 36 miljard euro mislopen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het standpunt van de premier.

Het Poolse Constitutioneel Hof oordeelde vorige week dat het EU-recht niet in alle gevallen leidend is. Deze uitspraak werd gisteren bevestigd door de Poolse regering. Terwijl de Europese Commissie zich nog beraadt over eventuele sancties, gaf Rutte gisteren in het Tweede Kamerdebat over de Nederlandse inzet tijdens de EU-top alvast een voorzet.

Een Kamermeerderheid schaart zich achter de opstelling van de demissionair premier. Zo vindt Tom van der Lee (GroenLinks) dat de Europese Commissie "zo hard mogelijk moet optreden" en stelt Jasper van Dijk (SP) dat er een mogelijkheid moet komen om landen het EU-lidmaatschap af te nemen. Momenteel kunnen landen alleen zelf besluiten om uit de EU te stappen.

Sjoerd Sjoerdsma (D66) diende een motie in waarin hij opriep om verder te gaan dan alleen het vasthouden van de Poolse tegoeden uit het corona herstelfonds. Die mogelijkheid heeft de Europese Commissie nog niet, omdat het Europees Hof van Justitie eerst moet oordelen of de rechtsstaat in Polen ook daadwerkelijk geschonden wordt. Die zaak diende deze week, maar de uitspraak wordt pas begin 2022 verwacht. Tot die tijd kan de Commissie geen verdere sancties opleggen.

Bron: ANP, NRC

