Rutte voelt niets voor een Europese gasreserve

dinsdag 12 oktober 2021 , 21:42

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (ANP) - Nederland voelt niets voor de vorming van een strategische gasreserve door de Europese Unie. Ook is het geen voorstander van het gezamenlijk inkopen van gas door de EU-lidstaten, zei demissionair premier Mark Rutte in een debat in de Tweede Kamer over de komende EU-top.

Volgens Rutte gaat de aanleg van een gasreserve veel te lang duren, namelijk vijf jaar. Daarmee zal het geen invloed hebben op de huidige energiecrisis. Verder blijft Europa ook met zo'n reserve volgens hem nog steeds afhankelijk van andere landen.

Hij ziet ook geen heil in het gezamenlijk inkopen van gas. Als Europa dan minder wil betalen, wordt het gas gewoon aan Azië verkocht, verklaarde Rutte. Het opzetten van een Europese inkooporganisatie zal volgens hem ook veel tijd vergen en de huidige problemen dus niet oplossen.

Tijdens het debat wilde Sjoerd Sjoerdsma (D66) weten hoe het kabinet aankijkt tegen het aanleggen van gezamenlijke gasreserves. Volgens PvdA-leider Liliane Ploumen kan door gezamenlijk gas in te kopen de prijs gedrukt worden. De gasprijs is recent de lucht in geschoten en leidt tot problemen bij burgers en bedrijven.

Voor de hoge gasprijs is niet één oorzaak aan te wijzen, aldus Rutte. Rusland hiervan te beschuldigen wijst hij van de hand. Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom voldoet aan zijn gascontracten. "Het is niet een heel sterke case om (de Russische president) Poetin hier hele grote verwijten over te maken."

De Europese Commissie maakt woensdag een aantal maatregelen bekend waarmee de energieprijzen voor de korte en middellange termijn in toom moeten worden gehouden. Rutte verwacht dat Brussel de lidstaten vooral meer vrijheid zal geven als het gaat om belastingen op energie. De hoge energieprijs staat ook hoog op de agenda van de EU-top volgende week donderdag en vrijdag.

