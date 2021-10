D66'er In 't Veld grijpt naast leiderschap liberalen in Europees Parlement

woensdag 13 oktober 2021 , 8:37

RUSSEL (ANP) - De liberalen in het Europees Parlement krijgen geen Nederlander aan het hoofd. D66-Europarlementariër Sophie in 't Veld heeft zich teruggetrokken omdat haar Franse rivaal Stéphane Séjourné op meer steun bleek te kunnen rekenen.

De Renew-fractie, waarvan naast D66 ook de VVD deel uitmaakt, is met bijna honderd zetels de vierde fractie van het Europees Parlement. Omdat de christendemocraten en de sociaaldemocraten niet meer zoals voorheen samen een meerderheid hebben, zou zij gewicht in de schaal kunnen leggen.

In 't Veld neemt haar verlies "met een zwaar gemoed", zegt ze in haar opgavetoespraak. Ze vreest dat "een heel aanzienlijke minderheid" van de fractie nu buitenspel staat en de liberalen verdeeld en getekend uit de strijd komen. De uitgesproken In 't Veld is in de tweestrijd door tegenstanders weggezet als een radicale militant, klinkt het bitter rond haar.

In 't Veld, die al decennia rondloopt in het Europees Parlement, deed twee jaar geleden ook al een vergeefse gooi naar het leiderschap van Renew. Haar nieuwe nederlaag maakt haar "niet minder pro-Europees, en zelfs nog onafhankelijker, uitgesprokener en strijdlustiger", belooft en waarschuwt ze. "Ik zal vrij zijn en ongebonden."

Met Séjourné aan het hoofd krijgt de Renew-fractie, die het leven zag op instigatie van de Franse president Emmanuel Macron, een nog nadrukkelijker Frans aanzien. Zijn voorganger Dacian Cioloș probeerde de afgelopen jaren conservatievere liberalen als die van de VVD en progressievere als In 't Veld en de Belg Guy Verhofstadt bijeen te houden en het evenwicht te bewaren tussen het grote Franse smaldeel en de vele kleine delegaties uit andere lidstaten.

De liberalen moesten op zoek naar een nieuwe leider omdat fractievoorzitter Cioloș zich weer helemaal aan de Roemeense politiek wilde wijden. De Roemeense oud-premier en voormalig Eurocommissaris leidde Renew sinds 2019.

