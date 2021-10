Poolse uitspraak over Europees recht van kracht

dinsdag 12 oktober 2021 , 17:23

WARSCHAU (ANP/AFP) - De recente conclusie van het Constitutioneel Hof van Polen dat het Poolse recht soms zwaarder weegt dan het Europese recht is van kracht geworden, nu de conservatief-nationalistische regering de uitspraak heeft gepubliceerd in het staatsblad. Het vonnis zorgde voor geschrokken reacties van andere EU-landen als Duitsland en Frankrijk omdat het het principe ondergraaft dat Europese wetgeving boven nationale wetgeving gaat.

De Poolse regering heeft al jaren een conflictueuze relatie met de Europese Commissie vanwege juridische hervormingen die de democratie en rechtsstaat volgens Brussel ondermijnen. Het dagelijks bestuur van de EU noemde de uitspraak van het Constitutioneel Hof "zeer zorgwekkend". Afgelopen zondag demonstreerden tienduizenden Polen tegen de regering en de anti-EU-uitspraken van de rechters. Ze willen dat hun land zich aan de Europese regels houdt. De Poolse regering benadrukt de EU niet te willen verlaten.

Polen, maar ook Hongarije, is in een loopgravenoorlog verwikkeld met Brussel over wat het noemt bemoeienis met interne kwesties. Naleving van de principes van de rechtsstaat kan sinds begin dit jaar leiden tot korting op EU-subsidies. Hongarije en Polen willen dat de verordening waarin dit is vastgelegd nietig wordt verklaard door het Europees Hof van Justitie. Het hof in Luxemburg hield afgelopen maandag en dinsdag hoorzittingen over de koppeling tussen rechtsstaat en subsidies.

