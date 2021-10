EU wil Oekraïne met gas de winter door helpen

dinsdag 12 oktober 2021 , 16:29

KIEV (ANP) - De Europese Unie wil Oekraïne helpen voorkomen dat het komende winter zonder gas komt te zitten. Ook nu de EU zelf over minder gas beschikt dan zij zou willen en de energieprijzen explosief stijgen. De Europese Commissie werkt samen met Oekraïense deskundigen aan extra aanvoer, liet zij weten na een speciale top in Kiev.

"We zullen nauw met jullie samenwerken om de leveringscapaciteit van gas uit EU-lidstaten te verhogen", zei voorzitter Ursula von der Leyen op bezoek in de Oekraïense hoofdstad. Oekraïne zou meer gas uit Slowakije kunnen krijgen, opperde ze op de EU-Oekraïne-top.

Oekraïne leunt al op Slowakije sinds Rusland, dat Oekraïne voorheen altijd verwarmde, in 2015 de rechtstreekse gasleiding afsloot. De twee landen stonden op voet van oorlog na de Russische inlijving van de Krim en de hand van Moskou in de opstand in Oost-Oekraïne.

De EU probeert sindsdien de pro-Europese regering in Kiev te steunen zonder het grote buurland Rusland al te zeer op de kast te jagen en tot weerwerk aan te zetten. En zonder de ogen te sluiten voor de welig tierende corruptie en wankele rechtsstaat in het land. Op de jongste EU-Oekraïne-top maakten Kiev en Brussel weer een scala aan nieuwe afspraken over samenwerking, onder meer over het vergemakkelijken van het vliegverkeer over en weer.

Oekraïne zou liefst zo snel mogelijk toetreden tot de EU en de NAVO, maar dat is voorlopig ondenkbaar. De EU-landen denken wel na over een militaire trainingsmissie in Oekraïne, maar daarover zijn ze het nog niet eens.

